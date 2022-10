Kylie Jenner exibe curvas em vestido justíssimo e mais uma vez chama atenção nas redes sociais, confira

03/10/2022 | 11:11



Olha ela! Kylie Jenner mais uma vez deu o que falar após exibir um dos seus looks bafônicos. A empresária que arrasou com as suas escolhas para a Semana de Moda em Paris novamente mostrou que é estilosa e belíssima.

Em suas redes sociais, a caçula das Kardashians surgiu com um vestido branco justíssimo, que valorizou as suas curvas. O look longo impediu de ver o sapato escolhido, mas Kylie apostou em um belo brinco para dar um up final.

Esse look ficou especial, escreveu ela na legenda.

Nos últimos dias, Kylie também arrancou suspiros ao usar um vestido com transparência em Paris.