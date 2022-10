Fotógrafo é hospitalizado após confusão envolvendo Margot Robbie e Cara Delevingne

03/10/2022 | 11:11



Parece que Margot Robbie e Cara Delevingne acabaram vendo o nome delas envolvido em uma confusão. Pois é, segundo informações do TMZ, as duas atrizes estavam jantando em Buenos Aires, na Argentina e o segurança delas teria sido acusado de agredir um fotógrafo que tentava tirar algumas fotos delas em um restaurante.

E o pior de tudo é que o paparazzo teria sido até hospitalizado após toda essa confusão. Ainda de acordo com o portal, a dupla que estava comendo decidiram sair do restaurante e se dirigiram a um carro de aplicativo quando foram abordadas rapidamente pelo fotógrafo que começou a tirar uma tonelada de fotos delas.

Imediatamente o segurança o forçou a parar com os clicks e que Cara já estava dentro do carro e Margot estava tentando entrar, mas teve que pular para fora com a partida do motorista que ficou bem assustado com tudo.

Para a polícia de Buenos Aires, o paparazzo decidiu alegar que foi completamente espancado pelos amigos das atrizes que estavam junto delas e que ele acredita que era um dos seguranças. Eita!