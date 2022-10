5 canais sobre corrida no YouTube

Da Redação

A corrida é uma atividade física que demanda movimento. Por outro lado, os amantes do esporte, mesmo que de maneira amadora, passam a adotar todo um estilo de vida que se conecta com a prática.

E isso envolve a busca por conhecimento (seja como incentivo para começar ou como fonte para melhorar a performance) no ambiente online. De acordo com levantamento da empresa NordVPN, o brasileiro passa cerca de 91 horas conectado em uma semana comum, das quais mais de 12h são destinadas ao YouTube.

Fora das ruas, alguns corredores aproveitam esse movimento para unir sua experiência com a paixão pela criação de conteúdo no intuito de motivar e inspirar essa comunidade por meio de dicas que vão desde a prática e o vocabulário do dia a dia, passando por temas como alimentação e avaliação de itens desenvolvidos para o segmento, e chegam até à temas emocionais e sociais, como no empoderamento feminino por meio do esporte ou mesmo na quebra de barreiras de aspectos de saúde.

Corrida na Veia

Esses assuntos, por exemplo, podem ser assistidos e maratonados no canal Corrida na Veia, produzido pela NWB – rede digital de esportes – e ancorado por Julio Moraes, personal trainer que tem mais de 10 anos de experiência em corrida de rua, e por Nat Fuzaro, jornalista, atleta amadora e sócia do @inspiraetranspira.

Toda segunda-feira, os dois respondem às dúvidas da audiência, com profissionais convidados para falar de nutrição, desempenho, treinamento, equipamentos e estratégias, entre outros assuntos no quadro “Pergunte ao Especialista”.

Já às quartas, o conteúdo é em torno de “Dicas e Listas” e aborda assuntos diversos do universo de corrida, para todos os níveis de performance, como melhores tênis, treinos, alimentos para cada prova e dicas de quem já tem muitos quilômetros rodados.

Por fim, toda sexta-feira no “Inspiração”, a comunidade da corrida conhece histórias de quem superou, mudou de vida ou se encontrou na corrida, e ainda traz personagens famosos que o público nem sabia que corriam.

Corrida no Ar

A largada do Corrida no Ar aconteceu em 2013 para os corredores e quem deseja compartilhar suas experiências da prática na internet.

Em vídeos novos todos os dias, o apresentador Sérgio Rocha dá dicas, faz reviews, fala sobre notícias, coberturas de provas e, com bom humor, aborda uma série de temas relacionados ao dia a dia da corrida. Além disso, toda quarta-feira, sempre às 20h30, é dia de live Corrida no Ar para interação com a audiência.

Programa Fôlego

O ex-chef de cozinha Gustavo Maia descobriu na corrida um caminho saudável para sair do sedentarismo. Em dois anos de prática, surgiu a vontade e oportunidade de iniciar um programa de TV em Jundiaí que se transformou no canal no YouTube.

Além das dicas e das avaliações de produtos, por exemplo, um dos diferenciais do Programa Fôlego é que Maia tornou-se maratonista, com mais de 75 maratonas na bagagem em mais de 40 países. E essas viagens pelo mundo e detalhes sobre as provas mais emblemáticas tornam-se conteúdo.

Tênis Certo

Um dos itens mais importantes para a prática da corrida é o tênis. E, por isso, nasceu o canal Tênis Certo, dedicado totalmente a ajudar a comunidade de corredores a fazer a escolha para a sua prática, não importa se o nível é iniciante ou avançado. Os apresentadores Eduardo Suzuki, Valery Mello e Rodrigo Machado promovem comparações e também divulgam promoções! Vale ficar ligado para aproveitar.

Corrida Perfeita

O profissional de educação física, corredor, triatleta amador e treinador especializado em corrida, Andrei Achcar, é o criador e coordenador do canal Corrida Perfeita. O canal nasceu com a missão de ajudar as pessoas a praticarem a corrida de forma segura, confortável e longe de dores e lesões, desfrutando por toda a vida dos benefícios que esse esporte proporciona.

Para isso, é possível encontrar diversas playlists por temas como “Série Dores e Lesões”, “Série Como Correr”, “Dicas de Alimentação para Corredores” e “Emagrecimento e Corrida”.