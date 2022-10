Príncipe Harry teria se recusado a participar de um encontro com Príncipe William e assim teria causado o desconforto entre os irmãos

03/10/2022 | 10:11



Não é novidade para ninguém que os membros da coroa vivem uma crise familiar após a decisão de saída do Príncipe Harry e desde então até já tentaram se entender algumas vezes, mas parece que nada foi resolvido ainda.

Segundo informações do livro ainda inédito da jornalista britânica Valentine Low e com um trecho divulgado pelo Daily Mail, a publicação aponta que em meados de outubro de 2019, logo após uma viagem longa do Duque de Sussex com Meghan Markle pela África do Sul, ele teria se recusado a participar de um comitê de crise com o irmão, Príncipe William, após uma entrevista dele e Markle para uma reportagem filmada na África.

De acordo com a publicação, na época a entrevista chamou a atenção de todos pelas falas da atriz sobre a pressão da vida como parte da realeza britânica e todo o impacto das demandas públicas em sua saúde mental. Nesta mesma entrevista, quando questionado sobre as tensões com o irmão, Harry tentou desconversar em uma declaração que causou muita comoção.

- Estamos com certeza em caminhos diferentes no momento? Como irmãos, vocês sabem, temos dias bons e dias ruins.

O livro ainda diz que Príncipe William ficou bem assustado com a fala de seu irmão mais novo e logo enviou uma mensagem pedindo que eles se encontrassem para conversar. Parece que inicialmente, o marido de Meghan topou e William pediu que eles agendassem uma data com sua secretária pessoal, mas com medo da reunião vazar de alguma forma, o caçula então decidiu desmarcar o encontro.

O livro ainda aponta que desde então o relacionamento dos irmãos nunca mais foi o mesmo.