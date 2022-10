Após votar no Rio de Janeiro, Anitta marca presença no aniversário de dois anos de idade do sobrinho

03/10/2022 | 10:10



Olha ela! Anitta desembarcou no Brasil na noite do último sábado, dia 1, e mostrou que estava com a agenda cheia de compromissos.

Após exercer seu papel de cidadã brasileira, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, a cantora aproveitou o resto da tarde para celebrar a vida do seu sobrinho Benício, que completou dois anos de idade. Anitta marcou presença com o mesmo look que usou para votar, um tênis branco, calça jeans e uma camiseta verde.

Nas redes sociais, foram compartilhados diversos registros, inclusive um especial que a cantora apareceu ao lado da família e dos sobrinhos. Vale pontuar que a festa infantil foi do Toy Story, filme infantil da Disney.

Recentemente, Anitta concedeu uma entrevista á revista italiana Vanity Fair e falou sobre casamento e a possibilidade de adoção.