Nadal sobe, vira vice-líder e Espanha domina ranking masculino do tênis

03/10/2022 | 10:07



O ranking da ATP está dominado pela Espanha. O veterano Rafael Nadal subiu para o segundo lugar na atualização desta segunda-feira e confirmou a dobradinha espanhola, uma vez que o jovem Carlos Alcaraz ocupa o topo. Menos de mil pontos separam os dois compatriotas, que ainda poderão trocar de posição até o fim da temporada.

Trata-se da primeira vez em 22 anos que um país domina as duas primeiras posições na lista masculina. Isso não acontecia desde que os americanos Pete Sampras e Andre Agassi se revezaram na ponta, no fim dos anos 90. A última dobradinha deles aconteceu em 7 de agosto de 2000.

Curiosamente, os dois espanhóis são comandados por outros ex-líderes do ranking da Espanha. Nadal é treinado por Carlos Moya enquanto Alcaraz conta com Juan Carlos Ferrero. Ambos os técnicos ocuparam o topo na mesma época, mas sem disputa direta. Moya chegou ao posto de número 1 do mundo pela primeira vez em 1999. Ferrero obteve o feito em 2003.

Nadal subiu uma posição nesta segunda mesmo sem entrar em quadra na semana passada. Sua ascensão se deveu à queda precoce do norueguês Casper Ruud no Torneio de Seul, na Coreia do Sul. Ele defendia o título conquistado em San Diego no ano passado, nesta mesma época da temporada passada.

Outra alteração no Top 10 aconteceu justamente na última posição desta lista. Sem defender seus pontos, o italiano Jannik Sinner caiu duas colocações e aparece agora em 12º. O polonês Hubert Hurkacz e o americano Taylor Fritz aproveitaram a oportunidade e subiram uma posição cada, para 10º e 11º, respectivamente.

Entre os brasileiros, Thiago Monteiro perdeu uma colocação e está agora em 63º, uma acima do seu recorde na ATP. Felipe Meligeni manteve o 143º posto, enquanto Matheus Pucinelli caiu três lugares e ocupa no momento o 193º.

FEMININO

O Top 10 da WTA contou com quatro alterações nesta segunda, sem afetar a líder Iga Swiatek. Oscilando nas primeiras posições, a estoniana Anett Kontaveit voltou para o terceiro posto, enquanto a espanhola Paula Badosa retornou ao quarto lugar. A belarussa Aryna Sabalenka ganhou uma colocação e aparece em quinto. Ela desbancou a americana Jessica Pegula para o sexto posto.

A brasileira Beatriz Haddad Maia sustentou o 15º lugar, que é a sua melhor posição da carreira até agora. Laura Pigossi, medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio, ganhou duas colocações e figura agora em 106º. Carolina Meligeni manteve o 169º posto.

Confira o Top 10 do ranking masculino:

1º - Iga Swiatek (POL), 10.180 pontos

2º - Ons Jabeur (TUN), 4.885

3º - Anett Kontaveit (EST), 4.010

4º - Paula Badosa (ESP), 3.934

5º - Aryna Sabalenka (BEL), 3.470

6º - Jessica Pegula (EUA), 3.447

7º - Maria Sakkari (GRE), 3.355

8º - Coco Gauff (EUA), 3.047

9º - Simona Halep (ROM), 3.025

10º - Caroline Garcia (FRA), 2.930

Confira a lista das 10 melhores do feminino:

1º - Carlos Alcaraz (ESP), 6.740 pontos

2º - Rafael Nadal (ESP), 5.810

3º - Casper Ruud (NOR), 5.645

4º - Daniil Medvedev (RUS), 5.065

5º - Alexander Zverev (ALE), 5.040

6º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 4.810

7º - Novak Djokovic (SER), 3.820

8º - Cameron Norrie (ING), 3.445

9º - Andrey Rublev (RUS), 3.345

10º - Hubert Hurkacz (POL), 3.175