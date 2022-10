Cuidados paliativos e os médicos

Antonio Carlos Lopes



03/10/2022 | 10:06



Abro essa mensagem relacionando-a ao 18 de outubro, Dia do Médico. Desde já, parabenizo a todos os colegas da Medicina que, no dia a dia, e mesmo diante de tantas adversidades, oferecem a seus pacientes o melhor, seja no respeito à ciência, na postura ética e em humanismo.

Nossa arte, a medicina é cravada de desafios em toda sua trajetória, mas devolve a enorme recompensa de colaborar para o bem do próximo. O que nos pauta é gostar de gente, o humanismo.

É realmente assim que deve ser a medicina hoje e sempre. Claro que os recursos tecnológicos são grandes aliados na assistência à saúde. Porém, é mister colocar em primeiro plano, em toda e qualquer hipótese, a visão humanística.

Temos de irradiar a cultura de que é essencial tratar o doente e não apenas a doença que o acomete, pois sempre há algo para se fazer pelo doente, independentemente de não ter mais chances de sobrevivência.

O problema é que hoje, no Brasil, as pessoas com doenças graves, sem perspectiva de sobrevivência, estão duplamente castigadas. Primeiro não têm o que fazer contra a doença. Depois, são praticamente condenadas a ter um triste fim, já que o interesse em tratá-las com dignidade é pouco.

Infelizmente, há planos de saúde que adotam um comportamento antiético e as tiram dos hospitais. Para eles, representam custos. Fala-se muito em home care, mas não se leva em consideração os familiares, o fato, por exemplo, de que as crianças que conviverão com aquele doente devem receber preparação psicológica, ter apoio emocional. Outro problema grave é que muitas instituições públicas simplesmente não têm interesse nesses pacientes. Enfim, é a total falta de respeito e humanidade.

Sou um defensor entusiasta da expansão da medicina paliativa. Temos de difundir esse conceito humanístico para os médicos e suas sociedades de especialidades, o meio acadêmico, instituições de saúde públicas e particulares, como ainda para os gestores do sistema de saúde em âmbitos municipal, estadual e federal.

Aliás, é urgente uma política de governo para o atendimento humanizado a esse grupo de pacientes. O estado precisa criar centros regionalizados de cuidados paliativos que funcionem também como hospital-dia. Assim garantiremos que aquele que não necessita de internação seja atendido em suas demandas, inclusive liberando leitos para outros. Ele poderá fazer exames, curativos, receber cuidados gerais, ou seja, um tratamento adequado e competente. Enfim, isso é dignidade.

Antonio Carlos Lopes, presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica.