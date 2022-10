Product Owner em alta: entenda o papel desse profissional

Da Redação

Do 33Giga



03/10/2022 | 09:55



O mercado da tecnologia abriu espaço para diversas novas profissões. Um dos profissionais mais requisitados neste setor é o Product Owner (P.O), traduzido como “dono do produto”. A profissão está em alta e tem como principal tarefa maximizar o valor do produto que está sendo construído pelo time de desenvolvimento.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O grande desafio do Product Owner é entregar um produto da melhor forma possível para que resolva as necessidades dos usuários e, ao mesmo tempo, seja operacionalmente viável para a empresa e também gere valor para ela e seus clientes.

Product Owner

Diversas empresas possuem esse especialista no time, como a Gaudium, uma startup de tecnologia focada em mobilidade urbana e logística e dona da Machine, software para a criação de aplicativos de transporte e de entregas presente em mais de 1500 cidades no Brasil.

“O Product Owner é de extrema importância na Gaudium. Ele é quem coloca as ideias dos clientes em prática, junto do nosso time de desenvolvimento. Ele escuta o propósito do produto, o problema que precisa ser resolvido e mostra caminhos para atingir o objetivo desejado. Aqui, o cliente traz a ideia, o porquê dela existir, o público- alvo, como o aplicativo deve ser e nós colocamos em prática”, afirma Ricardo Góes, sócio-executivo da Gaudium.

A P.O da equipe de entregas da Gaudium, Ana Carolina Cabral, explica que, apesar da tradução indicar que o P.O é o “dono do produto”, ele não faz nada sozinho, mas é responsável pelo backlog.

“O backlog é uma espécie de bloco de tarefas e projetos que precisamos fazer no produto. Então, no nosso dia a dia, a gente conversa com os clientes para entender quais são as necessidades reais de quem usa os nossos aplicativos. Quais são as prioridades imediatas? O que precisa ser feito, mas pode ficar para depois? E, em seguida, conversando com o time de programadores, alinhamos a lista de tarefas”, comenta.

A equipe trabalha com sprints, ou seja, dentro de um período predefinido, algumas tarefas precisam ser realizadas e o responsável por definir esta lista é o Product Owner.

A formação de um Product Owner

“Geralmente, o P.O vem de áreas ligadas a relação com cliente, como o Customer Success e o suporte, mas não é nada engessado. O importante é que sejam profissionais acostumados a ouvir as dores e necessidades do cliente”, diz a profissional.

Para quem deseja se tornar um Product Owner, existe uma gama de possibilidade de cursos no mercado. É válido ficar por dentro das metodologias utilizadas pelas grandes empresas, como a metodologia Ágil e Scrum. “Além das habilidades técnicas, eu considero essenciais as soft skills, pois é uma profissão em que você vai estar constantemente lidando com pessoas e reclamações diferentes”, finaliza a profissional.