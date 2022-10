Haddad: vamos ganhar pela 1ª vez no Estado de SP; miliciano não botará o pé aqui

02/10/2022 | 23:38



O candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, disse na noite deste domingo (2) a apoiadores na Avenida Paulista que vai "ajudar o presidente Lula a governar". "Vamos ganhar pela primeira vez o Estado de São Paulo; os progressistas vão ganhar um Estado que vai ajudar a União a resgatar o direito do povo trabalhador, que sofre a cada dia as mazelas do bolsonarismo." E enfatizou: "Miliciano não vai botar o pé em São Paulo, nós não vamos deixar". Assim como Lula, candidato à Presidência pelo PT, Haddad foi para a disputa no segundo turno. O ex-prefeito teve 35,70% dos votos, contra 42,32% do bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos).