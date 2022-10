CE: Elmano de Freitas (PT) é eleito governador do Ceará com 53,68% dos votos

02/10/2022 | 21:37



O candidato do Partido dos Trabalhadores Elmano de Freitas foi eleito governador do Ceará. Com 94,84% das urnas apuradas, ele é matematicamente o vencedor do pleito, com 53,68% dos votos válidos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em seguida na apuração, aparece o Capitão Wagner (União Brasil), com 32,16% dos votos. Na terceira colocação ficou Roberto Cláudio (PDT), com 14,03% dos votos válidos.