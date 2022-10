PB: Efraim Filho é eleito senador com 30,52%; 98,35% das urnas apuradas

02/10/2022 | 21:10



O candidato Efraim Filho (União Brasil) foi eleito senador na Paraíba com 30,52% dos votos válidos após 98,35% das urnas apuradas. Na sequência vieram Pollyanna (PSB), com 22,92%, e Ricardo Coutinho (PT), com 21,51%.

Em 2022, os 26 Estados e o Distrito Federal elegem apenas um senador por unidade federativa. O Senado é composto por 81 parlamentares. Já nas eleições de 2026, cada unidade federativa elegerá dois senadores.