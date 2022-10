Magno Malta, do PL, é eleito senador pelo Espírito Santo

02/10/2022 | 20:47



Magno Malta(PL) foi eleito senador pelo Espírito Santo neste domingo, 2. Com 98,7% das urnas apuradas, o empresário recebeu 807.882 votos, o que representa 41,8% dos votos válidos.

O segundo candidato mais votado foi Rose de Freitas, do MDB, com 38,25% dos votos válidos (737.162 mil votos). Em 2022, no entanto, o Espírito Santo elege somente para uma vaga no Senado Federal.

Magno Malta tem 65 anos e está na vida pública desde 1999. Foi deputado federal de 1999 a 2003 e senador de 2003 a 2019.