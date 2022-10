Ibaneis Rocha (MDB) é reeleito governador no Distrito Federal

02/10/2022 | 20:40



Com 99,82% das urnas apuradas, o candidato do MDB ao governo do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi reeleito no primeiro turno. Ele alcançou 50,27% dos votos. Em segundo lugar, ficou o candidato do Partido Verde, Leandro Grass, com 26,27% dos votos. O candidato do PSD, Paulo Octávio Alves, terminou em terceiro lugar, com 7,47 % dos votos válidos. O candidato pelo PTB, Elziovan Matias, ficou com 5,69%, e a candidata do PDT, Leila Gomes, com 4,81%.

Governador pelo MDB, partido que tem a senadora Simone Tebet como candidata à Presidência, Ibaneis é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), que teve participação direta na decisão pela montagem das chapas no Distrito Federal.

Ibaneis Rocha afirmou que não esperava uma vitória no primeiro turno. Segundo ele, a prioridade do segundo mandato será melhorar a saúde para a população. Ele declarou que trabalhou bastante nos últimos quatro anos, mas a pandemia atrapalhou a execução das propostas que tinha para o DF.

"Vou continuar trabalhando por essa cidade, principalmente na questão da saúde. Tivemos que investir R$ 3 bilhões somente no trato da covid. Acho que agora temos condições de avançar na questão da saúde do DF. Vou melhorar muito. Vamos dar melhores condições melhores de saúde para a população", disse.

O governo afirmou que não ainda não cumprimentou o adversário derrotado, Leandro Grass (PV), considerado por ele um bom político e uma pessoa honrada. Entretanto, Ibaneis não poupou Grass de críticas.

"Não cumprimentei o Leandro Grass. Acho um bom político, uma pessoa honrada. Infelizmente, ele fez um trabalho ruim durante a campanha. Atingiu muito a honra das pessoas. Ele fez 25 ataques que foram retirados pela Justiça Eleitoral. Ele fez um trabalho negativo para a cidade. Eu quero que políticos dessa natureza sejam afastados da nossa cidade. O DF precisa de uma boa administração", disse.