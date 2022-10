Wanderlei Barbosa (Republicanos) é reeleito no Tocantins com 58,21% dos votos

02/10/2022 | 20:25



O candidato Wanderlei Barbosa (Republicanos) foi reeleito para o governo do Tocantins em primeiro turno. Com 90,73% das urnas apuradas, Barbosa teve 58,21% dos votos. Em segundo lugar, veio Ronaldo Dimas (PL), com 22,85% dos votos. Paulo Sardinha (PT) ficou em terceiro lugar, com 10,61%. Irajá Silvestre (PSD) teve 7,18% dos votos, Ricardo Ignacio de Macedo (PMB), 0,63%; Karoline Soares (PSOL), 0,32% e Luciano de Castro (Democracia Cristã), 0,16%.