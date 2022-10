S&P reafirma rating do Reino Unido em AA, mas corta perspectiva

02/10/2022 | 20:20



A S&P Global reafirmou o rating do Reino Unido em AA, na sexta-feira, mas revisou a perspectiva de estável para negativa. Em comunicado, a agência lembra que o governo do país anunciou em 23 de setembro um plano para reduzir impostos, após já ter comunicado a intenção de estender o apoio aos consumidores sobre suas contas de energia.

Segundo a S&P, o déficit geral do governo do Reino Unido aumentará para uma média de 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB) anualmente, até 2025, enquanto a dívida geral líquida do governo continuará em sua trajetória de alta, em contraste com a expectativa anterior de que ela recuasse como proporção do PIB a partir de 2023.

A agência lembra que, após o anúncio do plano, a libra teve "desvalorização significativa, enquanto os retornos dos bônus do governo subiram", o que levou o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) a intervir para conter potenciais riscos à estabilidade financeira. A S&P ainda diz que sua projeção fiscal atualizada está sujeita a riscos adicionais, por exemplo se o Reino Unido mostrar crescimento mais fraco graças à maior deterioração do ambiente econômico, ou se os custos de empréstimo do governo aumentarem acima do esperado, impulsionados por forças de mercado e pelo aperto da política monetária.do

A S&P diz ainda que o Reino Unido deve enfrentar recessão técnica nos próximos trimestres, com recuo de 0,5% no PIB em 2023, seguido de crescimento de 1,4% em 2024. A revisão em baixa ante a projeção anterior ocorre por causa de preços de energia mais altos e crescimento global mais fraco, aponta, acrescentando que a inflação anual ao consumidor deve ficar em 9,5% neste ano, antes de recuar a 5,8% em 2023 e ficar abaixo de 2% em 2024-2025.