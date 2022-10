Verstappen explica erros e se desculpa após frustração em Cingapura

02/10/2022 | 20:13



Sétimo colocado em uma prova que poderia ter terminado com a conquista do título em caso de vitória e também uma combinação de resultados, Max Verstappen lamentou o erro cometido na largada que custou a briga direta pelas primeiras posições no GP de Cingapura.

"Soltei a embreagem e bati no anti-stall (sistema que evita o apagão no motor quando o carro se move). Tentei ganhar posições, consegui algumas ultrapassagens, mas depois você fica preso em um trem", afirmou piloto da Red Bull que lidera o Mundial com 341 pontos.

Os dias que antecederam o GP de Cingapura foram de muito trabalho e resultados não muito satisfatórios. No treino de sábado, um erro de cálculo da RBR com relação a combustível fez com que o piloto abortasse uma última tentativa no Q3 e impedisse o holandês de buscar um tempo melhor. O equívoco fez com que ele largasse na quarta fila neste domingo.

Na prova, porém, o desempenho também deixou a desejar. Só na largada, ele perdeu quatro posições. Na corrida, inclusive, ele chegou a passar reto em uma curva.

"Tentei passar o Lando (Norris, piloto da McLaren), mas não freei muito tarde. É que já estava lutando com os saltos do carro. Assim que travei os pneus, as rodas dianteiras pularam", afirmou Verstappen para explicar o momento em que foi parar na área de escape.

O próximo GP acontece no domingo, no Japão. Com chances de faturar o título, Verstappen espera, desta vez, uma preparação mais tranquila para poder, enfim, entrar na pista e brigar pela vitória.