No MS, Capitão Contar (PRTB) e Eduardo Riedel (PSDB) vão para o 2º turno

02/10/2022 | 20:01



A disputa para o governo do Mato Grosso do Sul vai ser definida em segundo turno. Com 95,49% das seções totalizadas, Capitão Contar (PRTB) tem 26,91% dos votos. O presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu votos para ele no debate da TV Globo, na quinta-feira passada. O concorrente dele é Eduardo Riedel (PSDB), que tem 24,73% e conta com apoio do governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Na sequência, André Puccinelli (MDB) tem 17,39%; Rose Modesto (União), 12,55%; Giselle (PT), 9,24%; Marquinhos Trad (PSD), 8,78%; Adonis Marcos (PSOL), 0,23%; e Magno de Souza (PCO), 0,17%.