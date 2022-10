Após seis meses Chiquinho Scarpa segue internado e sem previsão de alta hospitalar, diz site

02/10/2022 | 18:11



Chiquinho Scarpa, de 71 anos de idade, completou seis meses de internação. Segundo informações do jornal Extra, ele está com uma melhora gradativa, porém segue sem previsão de alta hospitalar, além disso, o artista esta recendo alimentação de maneira intravenosa.

Chiquinho foi internado no inicio de abril no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Porém foi transferido para o Hospital Vila Nova Star, no dia 21 de setembro

Ele passou por dez cirurgias no abdome e no momento os médico não esperam fazer uma nova cirurgia. Ainda segundo o jornal Extra, os proficcionais da saude estão esperançosos quanto a recuperação do artista