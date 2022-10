PM prende no Amapá mulher que fotografou o próprio voto na urna

02/10/2022 | 18:01



A Polícia Militar do Amapá prendeu neste domingo, 2, uma mulher de 45 anos, autônoma, pelo crime de violação de sigilo do voto, após ela tirar duas fotos da urna eletrônica. Os registros foram de seus votos para deputado estadual e para presidente da República.

O presidente da seção, que funciona em uma escola municipal de Macapá, acionou a PM, que, por sua vez, conduziu a mulher para a Polícia Federal. De acordo com a corporação, ela deve responder pelo crime de violar o sigilo do voto, cuja pena pode ir de 6 meses a 2 anos de reclusão.

Boletim mais recente divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, às 15h, indica que as Polícias de todo País flagraram, neste domingo, 18 casos de violação ou tentativa de violação do sigilo do voto.

Maranhão, Paraíba e Sergipe registraram três casos cada. Roraima flagrou dois crimes de tal gênero. Os demais delitos ocorreram no Amazonas, no Distrito Federal, em Goiás, em Minas Gerais, no Pará, no Rio de Janeiro e em Tocantins.