Lewandowski diz que relatório do PL não tem 'credibilidade'

02/10/2022 | 17:33



O ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou neste domingo, 2, que o documento elaborado pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, para, sem provas, tentar lançar dúvidas sobre o sistema eletrônico de votação, é algo absolutamente sem qualquer credibilidade. O relatório intitulado resultados da auditoria de conformidade do PL no TSE já está na mira da Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral e do inquérito das fake news, que tramita no Supremo Tribunal Federal.

"Desde o momento em que as urnas eletrônicas foram introduzidas no processo eleitoral jamais se duvidou sobre a certeza e eficácia desse instrumento. Há 25 anos isso funciona. Há sempre os inconformados com os resultados das eleições", afirmou o ministro, após votar em um colégio em Brasília.

O magistrado lembrou que as urnas são auditadas por representantes da sociedade civil, pelos próprios servidores do TSE, pelas Forças Armadas, pela Polícia Federal e pelo Tribunal de Contas. "Os cidadãos podem ter certeza de que aquilo que expressarem nas urnas como a sua vontade política resultará na apuração, sem nenhum problema", frisou.

As alegações contidas no documento a que Lewandowski reagiu foram classificadas pelo TSE como falsas e mentirosas, sem nenhum amparo na realidade, reunindo informações fraudulentas e atentatórias ao Estado Democrático de Direito e ao Poder Judiciário, em especial à Justiça Eleitoral, em clara tentativa de embaraçar e tumultuar o curso natural do processo eleitoral.