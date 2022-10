Prefeita de Rio Grande da Serra vota na Escola Estadual Cassiano Ricardo

Da Redação



02/10/2022 | 17:20



A prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PTB), votou no período da manhã na Escola Estadual Cassiano Ricardo, situada na Vila Figueiredo.



Pelas redes sociais, Penha afirmou a importância do voto para a escola de “representantes que lutem de fato pela mudança de nosso Estado e do nosso País”.