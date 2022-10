Eleitoras votam acompanhadas de pets

Igor Guedes

Especial para o Diário



02/10/2022 | 17:11



Na manhã deste domingo(2), os moradores do bairro Rudge Ramos trouxeram pets para participar da votação no colégio eleitoral EMEB Prof. Otílio de Oliveira, em São Bernardo.



Elenir Rodrigues, de 63 anos, moradora do Rudge Ramos, comenta que não faz nada longe de seu cão Mike. "Essa é a segunda eleição que eu trago o meu cachorro para ele exercer a cidadania comigo, trago ele para fazer companhia para mim, a gente já acostumou a fazer tudo junto". Elenir lamenta que o Brasil ainda não possui muito espaço para cães. "O país ainda está muito atrasado no sentido de permissão para os cachorros entrarem com a gente nos lugares".



Outra moradora do bairro, Ana Paula, 40 anos, relata que trouxe seu cachorro Pipoca para ele participar e conviver com as pessoas. "Ele veio votar comigo, mesmo não entendendo nada, ele acaba participando por morar com a gente, e também meu cão acaba fazendo amizades com as pessoas, ele adora passear", relata.