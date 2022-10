Pacheco: Que eleitos assumam responsabilidade e derrotados reconheçam o resultado

02/10/2022 | 17:10



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), publicou na tarde deste domingo, 2, em suas redes sociais, mensagem na qual diz que espera, com as eleições deste domingo, 2, "a manutenção da democracia" no País. O senador destacou sua expectativa de que os vencedores assumam suas responsabilidades, e o derrotados "reconheçam o resultado".

"Neste domingo, exercemos nosso direito livre ao voto, e o resultado que espero das urnas eletrônicas é a manutenção da democracia", afirmou Pacheco em sua postagem. "Que os eleitos assumam suas responsabilidades e, os derrotados, que reconheçam o resultado", publicou.

O presidente do Senado fez uma alusão aos recentes ataques ao sistema eleitoral do País, promovidos em sua maioria pela base do presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL). Em diversas oportunidades, o chefe do Executivo atacou as urnas eletrônicas, dizendo, sem apresentar provas, que a eleição que o elegeu teria sido fraudada a favor de seu adversário.