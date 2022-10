Príncipe William está aprendendo idioma galês após mudança de seu titulo

02/10/2022 | 17:11



Parece que o príncipe William está animado com o novo titulo. Agora, ele a esposa são príncipe e princesa de Gales, e o monarca, assim como seu pai fez há anos, quer aprender o tradicional idioma galês.

Agora, príncipe William é o próximo na linha de sucessão real.

Segundo a revista People, Kate Middleton e William se encontraram com o Reverendo Steven Bunting de St. Thomas, em Swansea, local onde há um banco de alimentos para ajudar famílias carentes das proximidades.

O Reverendo revelou à revista que William já até pediu conselhos sobre o idioma de Gales:

- Ele falou sobre aprender galês e compartilhou algumas frases em galês que está tentando fazer.

E parece que o casal real esta agradando bastante, o Reverendo não poupou elogios:

- Ele está entrando de cabeça no novo papel. O fato de eles terem vindo direto para cá no primeiro dia diz tudo. Foi notável. O príncipe e a princesa de Gales falaram com todos no prédio - jovens e velhos. Eles estão claramente comprometidos em ouvir as histórias das pessoas no País de Gales. Eles estavam incrivelmente interessados ??em todos.

A esposa do Reverendo também elogiou a passagem do casal pela região de Gales e a visita a instituição de caridade:

- Nós não recebemos visitas reais aqui com frequência e hoje fez uma enorme diferença. Você pode ver crianças em todos os lugares e elas estão tão animadas. Eles são provavelmente os membros da realeza mais acessíveis. Foi um grande impulso.