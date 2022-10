GSI isola área em frente ao Alvorada para apoiadores de Bolsonaro

02/10/2022 | 16:57



O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República isolou uma área na frente do Palácio da Alvorada para apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). Já havia no final da tarde deste domingo, 2, movimentação de um grupo de eleitores com camisas amarelas e bandeiras do Brasil na frente de um dos acessos à residência de Bolsonaro.

Há duas entradas para o Palácio. Por uma, entram os jornalistas. Pela outra, os apoiadores. Em ambos os acessos, há detectores de metal. Candidato à reeleição, Bolsonaro vai acompanhar a apuração dos votos no Palácio da Alvorada. O presidente votou pela manhã, em uma escola na Vila Militar do Rio de Janeiro.

Bolsonaro retornou à capital federal e chegou pouco depois do meio-dia ao Alvorada, onde quatro apoiadores o esperavam. O presidente, contudo, não parou para conversar com os militantes e nem falou com a imprensa antes de entrar no Palácio.

No Rio, Bolsonaro voltou a dizer que vai ganhar a eleição em primeiro turno com, no mínimo, 60% dos votos, embora as pesquisas eleitorais não indiquem essa possibilidade. "Tenho a certeza que em uma eleição limpa, ganharemos hoje com no mínimo 60% dos votos", afirmou o presidente.

O chefe do Executivo costuma desacreditar os levantamentos de intenção de voto e levantar suspeitas infundadas sobre as urnas eletrônicas. Numa entrevista recente ao Jornal da Record, o presidente se recusou a dizer se aceitará o resultado da eleição em caso de derrota.