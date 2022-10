Prefeito de Diadema vota na EE João Ramalho

Da Redação



02/10/2022 | 16:58



Por volta do meio-dia deste domingo (2), o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), votou na Escola Estadual João Ramalho, no Jardim Elisa.



Pela manhã, o chefe do Executivo diademense acompanhou a votação do candidato a deputado estadual Josa Queiroz (PT), da vice-prefeita Patty Ferreira e da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Inês Maria.

No período da tarde, Filippi também acompanhou a votação do candidato a deputado federal Orlando Vitoriano (PT).