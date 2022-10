Tarcísio e Haddad disputam segundo turno em SP

Heitor Mazzoco

Do Diário do Grande ABC



02/10/2022 | 20:11



Matematicamente, Tarcísio de Freitas (Republicanos) vai enfrentar Fernando Haddad (PT) pela disputa do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, no segundo turno da eleição estadual.

Com 92,61% das urnas apuradas às 20h34, Tarcísio aparecia com 42,59%, enquanto o petista aparecia com 35,46% da preferência eleitoral.

A eleição para o governo paulista deste ano fica marcada por ser a primeira derrota do PSDB no Estado desde 1994. Rodrigo Garcia aparece, até o momento, em terceiro lugar com 18,39%.