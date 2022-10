Bulgária: partido de centro-direita ganhará eleição parlamentar, diz boca de urna

02/10/2022 | 16:34



Uma pesquisa de boca de urna na Bulgária sugere neste domingo (2) que o partido de centro-direita GERB do ex-premier Boyko Borissov, uma legenda acusada de corrupção por anos, será o provável vencedor das eleições parlamentares da Bulgária.

A pesquisa conduzida pela Gallup International mostrou que o partido GERB obteve 24,6% de apoio, aparentemente superando o reformista partido pró-ocidental We Continue the Change do ex-primeiro-ministro Kiril Petkov, que deve capturar 18,9%.

Pode levar dias até que os resultados oficiais finais sejam anunciados. Se eles confirmarem a pesquisa de boca de urna, Borissov receberá um mandato para formar seu quarto gabinete. No entanto, será uma tarefa árdua para ele produzir uma coalizão de governo estável, já que a maioria dos grupos políticos rejeitou antecipadamente qualquer cooperação com seu partido GERB, que presidiu anos de corrupção que dificultaram o desenvolvimento.

A quarta eleição do país da União Europeia em 18 meses foi marcada por uma guerra feroz, instabilidade política e dificuldades econômicas no membro mais pobre do bloco. Uma baixa participação - era de quase 30% às 17h, menos do que nas eleições anteriores - refletiu a apatia dos eleitores. Fonte: Associated Press.