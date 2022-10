Djokovic volta a brilhar, derrota Cilic, e conquista título de ATP em Tel-Aviv

02/10/2022 | 15:50



O tenista Novak Djokovic adicionou mais uma conquista em seu vasto currículo ao conquistar o título do ATP 250 de Tel-Aviv neste domingo. A vitória de 2 sets a 0 (parciais de 6/3 e 6/4)foi em cima do croata Marin Cilic 16º no ranking, em 1 hora e 34 minutos de jogo.

Esta é a 19ª vitória do sérvio em 21 duelos entre os dois. Foi o terceiro título de 2022 para o sérvio que nesta temporada levou o Masters 1000 de Roma e Wimbledon.

O caminho para chegar ao título contou com vitória sobre o espanhol Pablo Andujar, nas oitavas de final e outro triunfo na fase seguinte diante do canadense Vasek Pospisil. Na semifinal, ele derrotou o russo Roman Safiullin.

Na decisão, Djokovic, de 35 anos, até teve alguma dificuldade no início, mas logo assumiu o comando das ações e abriu uma vantagem de 4 games a 1. Mesmo diante da tímida reação do croata, Djoko fechou a primeira parcial com 6/3 confirmando o seu favoritismo.

No segundo set, o panorama não se alterou. O sérvio manteve uma sequência consistente de golpes e administrou a vitória e o título fechando a parcial decisiva em 6/4.

O torneio conquistado neste domingo marcou ainda o regresso da modalidade a Israel após um intervalo de 30 anos sem competições internacionais no país.

Após obter o 89º título da sua carreira, o atual número 7 do mundo foca as atenções para mais um torneio. Ele vai se preparar para disputar o ATP de Astana