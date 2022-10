'Sociedade brasileira está demonstrando maturidade democrática', afirma Moraes

02/10/2022 | 15:27



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, disse neste domingo, 2, que a sociedade brasileira está demonstrando maturidade democrática e confiança no sistema eleitoral. "Estamos extremamente satisfeitos com o andamento das eleições até o momento", disse ele por volta as 15h em coletiva de imprensa realizada neste domingo, 2 - a duas horas do final da votação no primeiro turno, que se encerra às 17h.

O presidente do TSE reafirmou o "clima tranquilo" neste domingo eleitoral. Ele considera normais as intercorrências registradas até o momento. "Quatro intercorrências em 156 milhões de eleitores não é nada; clima está tranquilo" disse, após ser questionado sobre fatos específicos registrados até agora.

Um eleitor quebrou uma urna em Goiânia, houve um ataque a tiros em uma seção em São Paulo, outro eleitor colou um teclado sobre uma urna em Campo Grande e houve outro que votou duas vezes em Lisboa (Portugal), fazendo com que mais de 50 votos fossem anulados. "Uma eleição tranquila, harmoniosa, não significa uma eleição sem intercorrência. Reitero aqui a maturidade da sociedade, de todos os lados ideológicos", disse o ministro.