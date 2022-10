Deputada estadual Carla Morando vota em São Bernardo

A candidata à reeleição como deputada estadual Carla Morando ( PSDB ) votou neste domingo (2), por volta das 11h30, na escola Ieburix, em São Bernardo, acompanhada do marido e prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e os filhos.

Os eleitores que estavam na escola enfrentaram filas longas e dificuldades para encontrar as seções na hora de votar. “Todo lugar que chego, as pessoas me abraçam, me acolhem. Eu fico muito feliz, muito honrada em poder representar essa população toda que tem acreditado em mim. Só posso dizer que isso será traduzido em forma de muito trabalho e muito respeito”, afirma a candidata.



Dificuldades



As pessoas que foram votar na escola de São Bernardo tiveram que enfrentar filas e problemas na votação, desde às 8h. Alguns eleitores reclamaram que a biometria estava com falhas, devido ao grande número de digitais, e que isso atrasava mais na hora de votar. Outros problemas como encontrar suas seções, falta de ajuda dos fiscais e dificuldades nas urnas, foram relatados pelos eleitores.