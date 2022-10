Kylie Jenner arranca suspiros ao usar vestido com transparência em Paris

02/10/2022 | 15:11



Quem pode, pode! No último sábado, dia 1º, Kylie Jenner arranca suspiros ao comparecer a um baile em Paris usando um vestido com transparência. Coladinha no corpo, a sensual peça de renda preta com recortes destaca as curvas da socialite. Apesar de ousado, o look cobriu o corpo da famosa do pescoço para baixo, contando com luvas e meia calça do mesmo tecido.

Após realizar algumas entradas impressionantes nos principais desfiles da Paris Fashion Week, Kylie seu estilo icônico para o baile de gala The BoF 500 - e como uma boa integrante do clã Kardashian-Jenner, é claro que ela apostaria em um vestido justíssimo e memorável.

O evento repleto de celebridades foi realizado no Shangri-La Hotel reunindo os membros de elite que moldam a indústria da moda global. O nome faz referência ao fato que marcam presença as 500 pessoas mais importantes da indústria fashion.