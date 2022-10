Paulo Serra e Ana Carolina votam na Vila Alpina, em Santo André

Thainá Lana

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB) e a primeira-dama e candidata a deputada estadual, Ana Carolina Serra (Cidadania) votaram no início da tarde deste domingo no colégio Educandário Santo Antônio, na Vila Alpina, em Santo André.

Com filas gigantescas nas sessões, o casal esperou, ao lado da filha Maria Carolina, mais de 1h para poder escolher os candidatos que irão governar o País nos próximos quatro anos.

Durante coletiva de imprensa realizada após a votação, o prefeito Paulo Serra destacou a importância das eleições deste ano para democracia brasileira. "A expectativa é que tudo ocorra bem, uma festa da democria, independente de opiniões e divergências, o mais importante é que esse processo termine legitimando a vontade da população, isso é soberano, um dos principios básicos da democracia. Espero que este dia termine com tranquilidade e, claro, com resultado positivo, em especial aqui para nossa região e para nossa cidade, com a Ana Carolina eleita com reconhecimento da população. É o que esperamos com muita expectativa positiva", destacou o gestor.

A candidata a uma cadeira na Assembleia Legislativa, Ana Carolina Serra, acredita na vitória, mas ressaltou, que independete do resultado, está grata pelo carinho que recebeu do público e pela maneira que conduziu a campanha. "A ansiedade e expectativa é grande porque é primeira vez que me lanço como candidata, mas acredito que todo carinho e acolhida que recebemos durante essa caminhada foi o mais importante de tudo. Essa corrente boa de solidariedade, uma campanha leve, onde pudemos mostrar para as pessoas o que foi feito e o que pode ser transformado através da política. Existe sim a ansiedade, a expectativa, mas acima de tudo com muita tranquilidade que é possível fazer diferente", pontuou a candidata.

Paulo Serra e Ana Carolina vão acompanhar a apuração das eleições no galpão de campanha da primeira-dama, na rua General Glicério, na região central da cidade, ao lado da equipe e de apoiadores.