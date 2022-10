Neves (PDT) vota na região metropolitana do Rio dizendo crer em vaga no 2º turno

02/10/2022 | 14:11



O candidato a governador do Estado do Rio de Janeiro Rodrigo Neves (PDT/RJ) votou no fim da manhã deste domingo, 2, em uma seção eleitoral na Faculdade de Veterinária da Universidade Federal Fluminense (UFF), no bairro de Santa Rosa, em Niterói, na região metropolitana do Rio.

Neves, que tem figurado na terceira posição em intenções de voto de pesquisas eleitorais para o governo estadual, diz acreditar em uma vaga no segundo turno, em função do elevado porcentual de indecisos na região.

"As pesquisas Mostram que a nossa candidatura é a única que está crescendo, os dois adversários caíram. Nas nossas pesquisas internas a gente está crescendo inclusive mais do que as pesquisas constataram. E tem mais de 30% de indecisos", citou Neves a jornalistas.

Neves chegou à sua seção eleitoral acompanhado pela mulher Fernanda Sixel e pelo filho Cadu, além de seu vice na chapa pelo governo do Rio, Felipe Santa Cruz, do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, e do prefeito de Niterói, Axel Grael.