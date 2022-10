Cássio Reis se derrete por Fernanda Vasconcellos brincando com o filho, Romeo

02/10/2022 | 14:11



Quanto amor! No último sábado, dia 1º, Cássio Reis se derreteu pela esposa Fernanda Vasconcellos brincando com Romeo. Ao presenciar o belíssimo momento entre mãe e filho, o papai-coruja sentiu que precisava compartilhar com os seguidores nas redes sociais e encantou a todos com o registro.

Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, a atriz se diverte enquanto dançava com o bebê deitado ao som de uma música infantil. Entretido com a cena, o ator riu com os dois e adicionou um emoji com olhos de coração como legenda.

O pequeno nasceu no dia 28 de junho de 2022 e não falha em explodir o fofurômetro do feed dos seguidores sempre que aparece em registros exibidos nas redes sociais de Fernanda e Cássio.