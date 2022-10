Completando 40 anos de idade, Cleo recebe mensagens de Leandro Dlucca, Gloria Pires e Orlando Morais

02/10/2022 | 14:11



Parabéns, Cleo! Neste domingo, dia 2, a atriz completa 40 anos de idade e recebeu muitas mensagens de carinho nas redes sociais. Apaixonado pela esposa, Leandro Dlucca se derreteu pela amada ao compartilhar uma série de registros dos dois juntinhos e escrever:

Parabéns para a melhor pessoa do mundo! A mais legal, verdadeira, inteligente, diva maravilhosa, sagaz... eu poderia escrever mil coisa sobre você, minha perfeita! Te desejo muita saúde, amor e sucesso para as coisas que você busca realizar em sua vida! Tamo junto sempre, você tá ligada! Axé, minha parça! TE AMO!

Mamãe-coruja, Gloria Pires encantou os seguidores ao exibir uma foto para lá de fofa em que ela aparece dando um beijo na filha quando ainda era criança - e ainda exaltou Cleo na legenda da publicação:

Meu bebezinho, mulher gigante - hoje é seu dia! Gratidão por ter me escolhido para ser sua mãe. Gratidão por ter sido apoio fundamental para a minha caminhada. Gratidão por compartilhar seu amor comigo e sempre me ensinar. Te amo, filha. Toda a felicidade em sua vida, amor!

Para completar, a atriz ainda foi homenageada pelo padrasto, Orlando Morais:

Filhinha amada do meu coração. Minha doce fera, a gargalhada mais real que conheço. Tenho orgulho de estarmos juntos nessa vida, nossas lutas, nossos papos, seu olhar interplanetário capaz de fazer com que a Terra seja o planeta mais charmoso das galáxias. Passamos por poucas e boas, nos divertimos. Sua força me fez entender o mundo. Você é uma das pessoas mais verdadeiras que conheço. Sua luta é minha também. Parabéns, filhinha. Juntos para sempre!!!! Felicidades!!!!