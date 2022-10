ACM Neto diz que vai estudar apoio em eventual 2º turno para presidente

02/10/2022 | 14:07



Após fazer uma campanha sem voto declarado para presidente, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) afirmou hoje que vai estudar anunciar apoio caso a disputa presidencial vá ao segundo turno.

"Passada a apuração, a gente tem que ver o resultado da Bahia, o resultado do Brasil. Eu tenho que conversar com o meu partido, eu não sou uma estrela solitária no céu, a gente tem uma constelação de estrelas. Eu tenho que conversar com meu partido para definir o caminho, avaliar as possibilidades", disse o candidato ao governo da Bahia em entrevista após votação na Faculdade de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador (BA).

Durante a campanha estadual, o ex-prefeito apostou em uma estratégia diferente da usada por adversários, que colaram as imagens a padrinhos políticos como Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) para crescer nas pesquisas eleitorais.

ACM Neto disse que governaria em parceria com o presidente eleito, independentemente do grupo político. A tática lhe permitiu se afastar de Bolsonaro, a quem apoiou em 2018, e a se beneficiar da popularidade de Lula no Estado. A dobradinha informal entre os dois, chamada de "Luneto", foi um dos fenômenos da disputa eleitoral na Bahia

O ex-prefeito ainda disse estar otimista com a possibilidade de vitória em primeiro turno.

"As pesquisas confirmam que pode existir vitória em primeiro turno. É o nosso desejo, mas estou preparado para qualquer resultado, porém muito confiante de que a vitória poderá vir ainda no primeiro turno", afirmou.