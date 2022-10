Eleitores demoram cerca de 50 minutos para votar em universidade

Brenda Locatelli Costa

Especial para o Diário



02/10/2022 | 13:59



Levantamento feito no período matutino na Universidade Municipal de São Caetano do Sul - campus Barcelona, localizada na Avenida Goiás 3400, aponta que "não houve nenhuma desordem ou ações proibidas, como a boca de urna", de acordo com Luciene Fernandes, voluntária do TRE. No local, as filas estavam intensas e demoradas, levando cerca de 50 minutos entre a chegada e a confirmação na urna, exigindo muita paciência e organização dos eleitores.

Lá encontramos Bruno Leonardo Martinho, que faz parte dos 2.116.781 eleitores facultativos entre 16 e 17 anos, ele afirma que "decidiu votar este ano pois sente a necessidade de contribuir para uma nação melhor".