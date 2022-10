UERJ: votação transcorreu com tranquilidade na manhã de domingo

02/10/2022 | 13:38



A votação transcorreu com tranquilidade na manhã deste domingo na maioria das seções eleitorais, de acordo com o "Comunicado Parcial de Observação das Eleições Gerais de 2022 no Brasil" do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Direito Internacional (Nepedi) da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), divulgado neste domingo.

"De maneira geral, constatou-se que a votação transcorreu com tranquilidade no período matinal na maioria das seções, tendo sido observados incidentes isolados nas localidades em que as atividades da missão estão sendo realizadas", trouxe o documento, explicando que esses incidentes isolados se referem majoritariamente a filas e demoras para a votação. Outra edição do documento será divulgada ao final do dia.

O relatório enfatizou que nenhum incidente grave ou de particular relevância foi observado até as 11h30 nas localidades em que as atividades da missão estão se desenvolvendo.

"Importa ressaltar, nesse contexto, que, durante a manhã, a Missão Eleitoral do Nepedi/UERJ não observou qualquer episódio de violência ou relacionado à segurança de eleitores, mesários, candidatos ou autoridades."

O comunicado reúne fatos e atividades observados pelas 52 pessoas observadoras credenciadas pela missão do Nepedi/UERJ no TSE, distribuídas em 28 localidades, em 11 Estados, no Distrito Federal e em quatro locais de votação no exterior.

Assinado pelo coordenador da Missão Eleitoral do Nepedi/UERJ, Raphael Carvalho de Vasconcelos, o documento explica que o objetivo da missão é o de verificar a transparência, confiabilidade e segurança das tecnologias aplicadas às eleições. "Entre as 7h e as 11h30, a missão observou os procedimentos preparatórios, a abertura das mesas e os procedimentos de votação em 324 seções eleitorais no Brasil e no exterior", informou.

O relatório parcial também ressaltou que a "missão permanece atenta em campo observando o pleito e relatará eventuais acontecimentos de menor gravidade e relevância oportunamente no documento final da missão, em até 30 dias contados da diplomação dos candidatos eleitos".

Nessa primeira parte do dia, foram observados apenas "incidentes isolados que não merecem relevo preliminar". O comunicado trouxe ainda que a votação tem transcorrido sem incidentes graves relacionados às urnas eletrônicas no caso de eventuais dificuldades no momento da votação decorrentes do manuseio dos equipamentos e da identificação numérica dos candidatos.

Os observadores estiveram atentos pela manhã a especificidades relacionadas aos meios de transporte público e às suas implicações no deslocamento dos eleitores, assim como eventuais problemas no procedimento de identificação dos eleitores pelos mesários. Nesse período, não houve constatação de obstáculos capazes de comprometer ou impedir de maneira significativa a votação, conforme a UERJ.