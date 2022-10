Marcos Pontes vota em São Paulo e acredita em vitória

Da Redação



02/10/2022 | 12:57



O candidato ao senado Astronauta Marcos Pontes (PL), que se apresenta com o número 222 nas urnas eletrônicas, votou às 9h, no Colégio Miguel de Cervantes, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Ele afirmou que acredita na vitória e que São Paulo terá um senador muito atuante e com capacidade para ajudar as pessoas que vivem no estado.

“Quero agradecer a recepção e o carinho das pessoas nesses meses de campanha. Agradeço também a confiança e o voto de cada um. São Paulo é uma máquina que precisa de uma boa manutenção para decolar. Já somos a locomotiva do país, que nos últimos anos perdeu velocidade, mas agora vamos retomar essa celeridade trazendo negócios, empresas, emprego e qualidade de vida para a população”, ressaltou.

O Astronauta reforça que fez uma campanha limpa, honesta e com verdades. “Desde o início lutamos para vencer. Não importava a hora, o tempo, nós trabalhamos para levar com muito respeito as nossas propostas. Visitamos todas as regiões do estado, centenas de cidades, bairros da capital e estou muito feliz com a recepção das pessoas. Foi uma campanha emocionante. Tão emocionante como quando levei a bandeira do nosso país para nos representar no espaço”, finalizou.

Apuração

O Astronauta Marcos Pontes vai acompanhar a apuração no seu Comitê Central de Campanha, que fica na avenida Rebouças, 2835, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Ele estará acompanhado pela sua equipe, lideranças e colaboradores da campanha.