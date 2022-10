Simone Tebet vota em Campo Grande e segue para São Paulo

Da AbR



02/10/2022 | 12:59



A candidata do MDB à Presidência da República, Simone Tebet, votou na manhã deste domingo (2), em Campo Grande (MS). Pouco depois das 9 horas, ela entrou na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho, no bairro Jardim dos Estados, acompanhada da mãe, Fairte Tebet.

Após a votação, a presidenciável destacou que foi a primeira candidata a entregar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um documento no qual se compromete a respeitar o resultado das urnas. Outro assunto ressaltado por Tebet foi a importância do pleito.

"Hoje, a democracia se fortalece, é o povo na rua legitimamente escolhendo aquele e aquela que têm que ser os seus candidatos que vão representá-lo, não só como candidatos e futuros presidentes da República, mas também senadores, deputados federais, deputados estaduais e governadores”, explicou.

Polarização

Simone Tebet comentou ainda sobre a campanha eleitoral. "Lamentavelmente, vimos a polarização ideológica contaminar a alma do povo brasileiro. A nossa candidatura propôs exatamente fazer o caminho do meio, ou seja, com equilíbrio, com moderação, com diálogo, trazer propostas e soluções reais para os problemas reais do Brasil", acrescentou.

"O resultado das urnas só vai ser apurado na hora em que o último eleitor depositar o seu voto, então, também está aqui a minha esperança de ir para o segundo turno", afirmou.

Ainda hoje, Simone desembarca em São Paulo de onde vai acompanhar com a família a apuração. Antes disso, também em São Paulo, ela presenciará o presidente do MDB, Baleia Rossi, e a sua vice em sua chapa, senadora Mara Gabrilli (PSDB), votando.