Eleitores da região relatam problemas com equipamento de biometria

Juliana Bontorim

Do Diário do Grande ABC

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



02/10/2022 | 12:34



Eleitores de Santo André e São Bernardo têm relatado problemas ao apresentar a digital no equipamento que coleta as biometrias nas zonas eleitorais. A equipe de reportagem do Diário recebeu reclamações em unidades de ensino de São Bernardo (Escola Estadual 20 de Agosto, na Avenida Kennedy) e Santo André (Escola Estadual Professora Nadir Lessa Tognini). De acordo com os relatos, os mesários têm limpado constantemente o equipamento, mas a demora vem causando filas.

Juliana Bontorim, repórter do Diário, esteve na unidade escolar são bernardense. Segunda as informações, após os problemas, a fila foi dividida para priorizar grupos. No momento há três filas, uma para idosos de 60 a 79 anos e gestantes, outra para pessoas acima de 80 anos e a última para demais eleitores. “Passam quatro vezes (o dedo), e às vezes não pega a digital”, afirma Marcelo Moretti, chefe do cartório da zona 283, após organizar a fila por idade.

Altair Martins, 79 anos, é um dos eleitores que esperavam na unidade por conta do problema causado pelo equipamento de biometria. O idoso aguardou quase 1h30 mesmo sem ter a obrigatoriedade de votar nesta eleição. “Para ver se melhora o país, eu quero o que é meu, meus direitos. Justiça é dar a aquele que tem o direito”, diz o advogado, comentando que seu voto é para acabar com a corrupção.

Em Santo André, Thelma Sgarli, de 48 anos, é outra eleitora que esperava na fila após problemas com biometria. Ela relata que no local, apesar dos problemas, tudo tem sido feito de forma organizada, mesmo com a demora. Não há expectativa de troca do equipamento. Na unidade, grupos prioritários estão passando na fila. Thelma esperou cerca de 30 minutos para votar. “Está lotado, mas eles estão fazendo o que é possível”.

O Diário busca contato com o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) para possíveis esclarecimentos.