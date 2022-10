Haddad chega para votar no Colégio Catamarã em SP

02/10/2022 | 10:30



O candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, chegou por volta das 10h30 para votar no Colégio Catamarã, no bairro Indianápolis, em São Paulo.



Líder nas pesquisas de intenção de voto, Haddad está acompanhado da esposa, Ana Estela. O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) também marcou presença no local.



Antes de votar, Haddad acompanhou o voto do candidato à Presidência e padrinho político, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em São Bernardo - berço político do ex-presidente.



A partir das 16h, Haddad acompanhará a apuração dos votos em um Hotel de São Paulo, diferente do local onde estará Lula. Isso porque, segundo a assessoria, se o ex-presidente vencer a disputa no primeiro turno, não será possível que Haddad conceda entrevista coletiva no local.