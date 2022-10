Deolane arrependida, alfinetadas e estratégias de voto... Confira tudo que rolou na madrugada em A Fazenda

02/10/2022 | 10:10



O jogo segue pegando fogo na sede de A Fazenda 14! Durante a madrugada os grupos se reuniram e falaram sobre diversos assuntos, rolou alfinetada, estratégias de voto e até Deolane arrependida por estar no confinamento.

Em uma conversa com os seus aliados de jogo, a advogada confessou que o jogo desperta um lado ruim, que ela não gostaria que acontecesse:

- Quando eu recebi o convite, pensei: Vou conseguir mostrar meu lado bom para as pessoas que me odeiam. Mas aqui só mostrei meu lado ruim, desperta tudo de ruim que tem em você. Você não consegue ser boa aqui por muito tempo, não.

Em seguida, Deolane explicou o motivo de não ter desistido ainda:

- Se eu soubesse que era metade disso aqui, eu não tinha saído da minha casa. Se a minha irmã for convidada, eu vou implorar: ?Não vá?. Eu só não saio por causa das pessoas que depositaram expectativa em mim.

Além de falar do arrependimento de ter entrado, em outro momento Deolane falou sobre alguns participantes e detonou uma das peoas:

- A Babi, coitada, ela não deve ter amigo não. Tá escrito na cara dela: frustrada. Vou falar isso pra ela ainda.

- É muito forte, amiga, você falar isso, disse Pétala.

Deolane então riu e disse:

- E eu ligo?

Moranguinho que até então só escutava opinou:

- Ela [Babi] vai sair daqui direto para terapia.

Deolane apontou:

- Quem vai sair sou eu para terapia. Vou gastar o prêmio todinho em psicólogo.

Deolane discute com Shay

Antes de ir se deitar, Deolane teve uma breve discussão com Shay após Pétala falar que o peão estava soltando pum no quarto.

- Dorme na sala, quando tem barulho não tem cheiro, disse Shay.

- Peida comigo no quarto para você ver! Senta e vai dormir com a tua namorada [Kerline], rebateu Deolane.

- Dorme na sala!, repetiu o peão.

- Peida comigo ai dentro pra você ver! C* solto. Ainda nega. C* frouxo. Vou chamar ele de c* frouxo agora, sem pregas. Eita!

Estratégias de voto

Na casa da árvore, o outro grupo conversou sobre a próxima votação. Shay, Deborah, Kerline, Alex, Ruivinha, Babi e Tati estavam planejando uma maneira de escaparem da roça.

- Nosso problema é: a casa vai votar numa pessoa. E a gente precisa proteger essa pessoa. Pode ser qualquer um dos nossos, analisou Shay.

Tati então questionou se o Tiago [Ramos] fosse para baia. Eles então voltaram a discutir e citaram o nome de Thomaz Costa, com quem Tati estava tendo um affair. Rapidamente ela explicou a sua relação com o peão:

- Eu nem falo de jogo com ele. Meu negócio com ele é só prazer. E carinho.

Alex então quis saber se Tati votaria nele, e ela disse que não. Eita, o que será que vem por aí?

Ainda na casa da árvore, os peões detonaram Pétala.

- Peguei ranço dela! Ela abre um pote de requeijão, deixa aberto na mesa, abre um negócio, deixa aberto na mesa. Não guarda, disse Shay.