Grande movimento na escola onde Lula votou, em São Bernardo

Lucas Tadeu

Especial para o Diário



02/10/2022 | 09:39



Os portões foram abertos às 8 da manhã para o início da votação na Escola Estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo em São Bernardo, mas, do lado de fora já tinha fila para entrar muito antes deste horário. João Norberto, aposentado de 74 anos, chegou para votar às 7:15 e era o primeiro da fila. Ele não é mais obrigado a votar segundo a Lei Eleitoral, mas ele disse que se sente no dever de registrar seu voto, pois “nos dias de hoje a gente tem a obrigação de votar, não importa a idade, eu sempre votei e vou votar até quando Deus permitir”.

O colégio eleitoral é local de votação do ex-presidente Lula e candidato à presidência pelo PT, perto das 8 da manhã apoiadores do ex-presidente já se concentravam na porta da escola.

No local, muitos santinhos espalhados pela rua e também em frente ao local de votação, que segue tranquila, sem tumulto e filas.