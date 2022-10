Rodrigo Garcia é o primeiro candidato a governador de São Paulo a votar

Beatriz Mirelle

02/10/2022 | 09:00



Rodrigo Garcia (PSDB), um dos principais na corrida eleitoral ao Governo do Estado, votou, nesta manhã, por volta das 8h40. O paulista compareceu na Escola Estadual Professor José Ennes, no Itaim Bibi, localizada na Zona Sul. O candidato ao Senado, Edson Aparecido (MDB), e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o acompanharam.

De acordo com pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (01), Garcia está em terceiro lugar com 23% das intenções de voto. Fernando Haddad (PT), ex-prefeito de São Paulo, lidera com 39% dos votos válidos. Em seguida, está Tarcísio de Freitas (Republicanos), ex-ministro da Infraestrutura, com 31%.