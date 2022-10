Candidato a Presidência, Lula vota em São Bernardo, seu berço político

Artur Rodrigues

02/10/2022 | 09:00



O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou na manhã desde domingo (2), na escola estadual João Firmino, no bairro Assunção, em São Bernardo.

Lula chegou ao colégio eleitoral por volta das 8h10 e estava acompanhado de seu candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB), do candidato ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad (PT), do candidato a deputado federal Luiz Marinho (PT) e de sua esposa Rosângela Silva, popularmente conhecida como Janja.

O candidato à presidência concedeu entrevista coletiva após a votação e falou sobre como a sua experiência pode unificar o país.

"Nós sabemos trabalhar na adversidade. Eu e o Alckmin temos muita experiência e vamos governar para o povo. Precisamos de um país que viva em paz e essa eleição é fundamental para conseguirmos isso", declarou Lula.

Esta é a sexta vez que Lula concorre à presidência da República. Foi presidente por dois mandatos (2002-2010) e, após ser preso em 2018, voltou ao pleito este ano.

Às 17 horas, acompanhará a apuração dos votos em um hotel na região central da capital paulista e, à noite, participa de ato na Avenida Paulista, independentemente do resultado do pleito.

(Com Estadão Conteúdo)