Miguel Oliveira fatura GP da Tailândia e Bagnaia fica a 2 pontos de Quartararo

02/10/2022 | 09:00



Miguel Oliveira mostrou mais uma vez muita habilidade na pista molhada na madrugada deste domingo para vencer o GP da Tailândia da MotoGP. O piloto da KTM dividiu o pódio com a dupla da Ducati, Jack Miller e Francesco Bagnaia. Graças a um péssimo desempenho de Fabio Quartararo no fim de semana, "Pecco" se aproximou na briga pelo título, ficando a apenas dois pontos do rival francês.

Assim como havia feito na segunda etapa da temporada, na Indonésia, Miguel Oliveira superou as condições climáticas para faturar sua segunda prova da temporada. A quarta colocação ficou com Johann Zarco, da Pramac, seguido por Marc Márquez, da Honda, no top 5.

O Circuito Internacional de Chang recebeu uma chuva torrencial cerca de uma hora antes da corrida, fazendo com que a pista permanecesse molhada durante as disputas. Quartararo, que largou em quarto, cruzou a linha de chegada em apenas 17º e ficou sem pontuar. Com a terceira colocação de Bagnaia, a diferença entre os dois na briga pelo título cai para apenas dois pontos, a três corridas do fim.

"Aconteceu por todo fim de semana, mas principalmente nesta manhã a preparação no aquecimento foi perfeita, tudo estava pronto para um dia seco, mas quando eu vi que começou a chover fiquei um pouco nervoso. Neste momento Jack (Miller) chegou até mim e disse para eu acreditar mais em mim mesmo nestas condições. Eu sabia que meu potencial na pista molhada não era aquele da Indonésia ou do Japão, sabia que poderia ser competitivo para estar no top 5", revelou Bagnaia após a vitória.

Enea Bastianini ficou na sexta colocação, seguido de Maverick Viñales, Alex Marquez, Jorge Martin e Brad Binder completando o top 10. O estreante Marco Bezzecchi, que conseguiu sua primeira pole da carreira na MotoGP, não conseguiu se manter na briga pela vitória e caiu para 14º ao fim da corrida. Aleix Espargaró ficou na 11ª colocação e permanece na terceira colocação, a 20 pontos de Quartararo.

A MotoGP retorna para as disputas do GP da Austrália, no circuito de Phillip Island, o antepenúltimo da temporada. As disputas acontecerão entre os dias 13 e 16 de outubro. A sequência da temporada ainda terá corridas no GP da Malásia e na etapa da Comunidade Valenciana.

Confira o resultado do GP da Tailândia:

1º Miguel Oliveira (KTM) - em 41min44s503

2º Jack Miller (Ducati) - a 0s730

3º Francesco Bagnaia (Ducati) - a 1s968

4º Johann Zarco (Pramac) - a 2s490

5º Marc Márquez (Honda) - a 2s958

6º Enea Bastianini (Gresini) - a 13s257

7º Maverick Viñales (Aprilia) - a 14s566

8º Alex Márquez (LCR) - a 14s861

9º Jorge Martín (Pramac) - a 15s365

10º Brad Binder (KTM) - a 18s097

11º Aleix Espargaró (Aprilia) - a 19s041

12º Alex Rins ( Suzuki) - a 19s659

13º - Franco Morbidelli (Yamaha) - a 22s439

14º Pol Espargaro (Honda) - a 23s646

15º Raul Fernandez (KTM) - a 30s483

16º Marco Bezzecchi (VR46) - a 33s466

17º Fabio Quartararo (Yamaha) - a 34s072

18º Fabio Di Giannantonio (Gresini) - a 36s203

19º Cal Crutchlow (Yamaha) - a 36s532

20º Danilo Petrucci (Suzuki) - a 42s508

21º Darryn Binder (Yamaha) - a 49s992

22º Tetsuta Nagashima (Honda) - a 51s349

23º Luca Marini (VR46) - a duas voltas

Não terminou a corrida - Remy Gardner (KTM).