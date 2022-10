Em rede nacional, Moraes reafirma segurança das urnas e afasta violência

01/10/2022 | 21:26



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, reafirmou a segurança e transparência das urnas eletrônicas em pronunciamento realizado em rede nacional de rádio e televisão na noite deste sábado, 1º - véspera do primeiro turno das eleições.

"Somos uma das quatro maiores democracias do mundo, mas a única que apura e divulga os resultados no mesmo dia com agilidade, segurança, competência e transparência graças à tecnologia avançada, confiável, segura e auditável das urnas eletrônicas", afirmou Moraes, repetindo discurso feito a observadores internacionais das eleições na última quinta-feira, 29.

Após exaltar o regime democrático como "uma construção coletiva daqueles que acreditam na liberdade", Moraes disse que a Justiça Eleitoral "garantirá que a democracia seja exercida de maneira segura, transparente e confiável" e afastou qualquer possibilidade de violência ou coação política. O ministro orientou os eleitores sobre a proibição do porte de armas no raio de 100 metros das seções eleitorais, assim como o veto - aprovado na última quinta-feira - ao transporte de armas e munições de colecionadores e atiradores de sábado até segunda-feira.

Moraes reforçou, ainda, que a segurança e liberdade de voto serão garantidas pelo sigilo do voto e "respeito à ampla e civilizada liberdade de discussão política".