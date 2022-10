Bolsonaro faz motociata e ergue bandeira em SC no último ato antes do 1º turno

01/10/2022 | 19:27



Em seu último ato de campanha antes do primeiro turno, o presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de uma motociata em Joinville (SC) na tarde deste sábado, dia 1º, e levantou uma bandeira do Brasil a apoiadores. A campanha aposta em uma "onda verde e amarela" para tentar alavancar o candidato à reeleição nas horas finais da primeira rodada da disputa.

De acordo com a pesquisa Datafolha divulgada hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 50% dos votos válidos e mantém a possibilidade de vitória no primeiro turno; Bolsonaro, por sua vez, marca 36%. No levantamento do Ipec, o petista aparece com 51% dos votos válidos, contra 37% do candidato à reeleição.

Em Santa Catarina, Estado em que obteve 76% dos votos no segundo turno de 2018, Bolsonaro andou de moto com o ex-secretário da Pesca Jorge Seif (PL) na garupa. O correligionário concorre a uma vaga no Senado. O presidente também foi a SC para tentar alavancar, na última hora, a candidatura do senador Jorginho Mello (PL) ao governo do Estado.

Em meio a motociclistas que estavam vestidos com a camisa da Seleção Brasileira, Bolsonaro levantou uma bandeira do Brasil durante o ato político. Na campanha e também durante seu primeiro mandato, o presidente apostou no patriotismo e usou as cores da bandeira como símbolos de seu movimento.

De manhã, Bolsonaro participou de uma motociata em São Paulo com o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, que concorre ao governo do Estado, e o ex-titular da Ciência e Tecnologia Marcos Pontes, que disputa uma vaga no Senado por SP.

Nesta reta final, o QG bolsonarista decidiu manter foco total no Sudeste, que concentra os três maiores colégios eleitorais, para tentar evitar uma vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera as pesquisas de intenção de voto, no primeiro turno.

Bolsonaro vota neste domingo, 2, por volta das 9h30, no Rio de Janeiro. A previsão é que o presidente retorne para Brasília para acompanhar a apuração dos votos. As urnas fecham às 17h.